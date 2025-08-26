Flávio Paradella: A direita inicia a convergência a Tarcísio

A centro-direita brasileira começa a dar sinais mais claros de que enxerga no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um nome viável para disputar a Presidência em 2026. O movimento, esperado nos bastidores, ganhou contornos públicos nesta segunda-feira (25), quando o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, deixou escapar, em Brasília, durante os 20 anos da sigla, que a legenda pode ter candidato próprio ao Planalto — olhando diretamente para Tarcísio.

A sinalização ocorre no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, enfrenta um cenário de inelegibilidade, prisão domiciliar e julgamento iminente por tentativa de golpe de Estado. Ainda que o governador paulista negue estar em campanha, suas falas assumem tom cada vez mais nacional, com propostas como redução do número de ministérios e retomada de um projeto de desenvolvimento acelerado, inspirado e citando Juscelino Kubitschek.

O dilema da direita é claro: Tarcísio só terá espaço se Bolsonaro der aval explícito, seja por convicção de que não há mais volta, seja por pragmatismo eleitoral. Até lá, o governador evita confronto direto com seu padrinho, consciente de que qualquer sinal de rompimento pode custar caro entre os fiéis seguidores do bolsonarismo.