VIOLÊNCIA

Homem é executado com três tiros dentro de bar em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi atingida por três disparos efetuados por um criminoso encapuzado, que fugiu em seguida. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Um homem foi assassinado a tiros na noite de sábado (23) dentro de um bar no Jardim João Aranha, em Paulínia. A vítima foi identificada como Túlio Marcos dos Santos. O crime ocorreu por volta das 21h30, na Avenida Luiz Gonzaga Ramalho.

Testemunhas relataram à polícia que o agressor, vestido de preto e com capuz cobrindo o rosto, entrou no estabelecimento, dirigiu-se diretamente até a vítima e efetuou três disparos.

Sem dizer nada, o criminoso fugiu em direção à Rua Antônio Carlos de Abreu Pestana. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas constatou o óbito.

O corpo foi removido pela Funerária Bom Pastor e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso para identificar e localizar o autor do homicídio.

