Homem é executado com três tiros dentro de bar em Paulínia

Um homem foi assassinado a tiros na noite de sábado (23) dentro de um bar no Jardim João Aranha, em Paulínia. A vítima foi identificada como Túlio Marcos dos Santos. O crime ocorreu por volta das 21h30, na Avenida Luiz Gonzaga Ramalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Testemunhas relataram à polícia que o agressor, vestido de preto e com capuz cobrindo o rosto, entrou no estabelecimento, dirigiu-se diretamente até a vítima e efetuou três disparos.

Sem dizer nada, o criminoso fugiu em direção à Rua Antônio Carlos de Abreu Pestana. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas constatou o óbito.