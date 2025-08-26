Frente fria traz mudanças e chuvas isoladas na região de Campinas

A passagem de uma frente fria na RMC (Região Metropolitana de Campinas) altera ainda mais o tempo a partir desta terça-feira (26). Além da alta nebulosidade, são esperadas chuvas localizadas no período da tarde nas cidades da região.

Segundo a previsão, a frente fria deve provocar grande variação de nuvens ao longo do dia. O Sol aparece em alguns momentos, mas pode ocorrer chuva fraca a moderada de forma isolada a partir da tarde.

A temperatura máxima prevista é de 29°C em Campinas. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.