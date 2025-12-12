13 de dezembro de 2025
HORTOLÂNDIA

Vizinhos ouvem socorro, chamam PM e salvam mulher de agressão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A Polícia Militar foi acionada após moradores do condomínio ouvirem pedidos de socorro e choro vindos do local.

Na madrugada desta quinta-feira (11), uma mulher foi vítima de agressão pelo ex-companheiro dentro de um apartamento no Residencial Anauá, no Jardim Potiguara, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada após moradores do condomínio ouvirem pedidos de socorro e choro vindos do local.

Ao chegarem, com o apoio da Guarda Municipal, os agentes localizaram o suspeito no imóvel. Não foram encontrados objetos ilícitos com ele. Em depoimento, a vítima relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, e os policiais constataram marcas visíveis de violência no pescoço da mulher.

A vítima recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhada pela Guarda Municipal ao Hospital Municipal Mário Covas para avaliação médica e cuidados necessários.

O agressor foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia. O caso foi registrado como violência doméstica, e o homem foi autuado em flagrante, permanecendo preso à disposição da Justiça.

