Na madrugada desta quinta-feira (11), uma mulher foi vítima de agressão pelo ex-companheiro dentro de um apartamento no Residencial Anauá, no Jardim Potiguara, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada após moradores do condomínio ouvirem pedidos de socorro e choro vindos do local.

Ao chegarem, com o apoio da Guarda Municipal, os agentes localizaram o suspeito no imóvel. Não foram encontrados objetos ilícitos com ele. Em depoimento, a vítima relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, e os policiais constataram marcas visíveis de violência no pescoço da mulher.

A vítima recebeu atendimento inicial no local e foi encaminhada pela Guarda Municipal ao Hospital Municipal Mário Covas para avaliação médica e cuidados necessários.