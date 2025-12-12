A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou oito novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus Influenza, agente da gripe. Apesar dos registros recentes, o município completa quatro semanas sem confirmar óbitos, sendo a última morte divulgada em 11 de novembro.

Desde janeiro, Campinas acumula 493 casos e 63 mortes por SRAG associada à influenza. Em comparação, ao longo de todo o ano passado foram contabilizados 342 casos e 30 óbitos. Do total de mortes registradas em 2025, 50 vítimas não haviam sido vacinadas contra a gripe.

Entre os 13 óbitos de pessoas que receberam o imunizante, a Secretaria de Saúde esclarece que 11 estavam adequadamente vacinadas, já que a proteção plena ocorre cerca de 15 dias após a aplicação da dose. Nos outros dois casos, os sintomas surgiram antes desse período. Além disso, 62 das vítimas apresentavam doenças preexistentes, o que as colocava no grupo de risco para complicações da doença.