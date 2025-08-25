Polícia fecha rinha de galos e aplica R$ 690 mil em multas

A Polícia Militar Ambiental desmantelou neste domingo (24) uma rinha de galos no bairro Itatiaia, em Campinas. A ação resultou na detenção de dez homens, cada um autuado com uma multa de R$ 69 mil, totalizando R$ 690 mil em penalidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. O espaço funcionava como estacionamento durante a semana, mas escondia a atividade ilegal. Foram apreendidos 23 galos da raça Índio, todos com sinais de maus-tratos e mantidos em condições precárias.

Durante a vistoria, os agentes também encontraram biqueiras, tornozeleiras e outros acessórios utilizados nas brigas, confirmando a prática criminosa. O proprietário do imóvel afirmou que havia alugado o espaço há três meses para um inquilino, sem saber que seria usado para esse fim.