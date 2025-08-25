Estacionamento irregular soma 35 mil infrações em Campinas

O estacionamento irregular segue como uma das principais queixas dos moradores de Campinas. Segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), entre janeiro e julho deste ano foram registradas 35.380 infrações ligadas a esse tipo de ocorrência. No mesmo período, 1.700 veículos foram removidos ao Pátio Municipal por descumprirem a lei.

Entre as situações mais comuns estão o estacionamento em local proibido (13.629 autuações), o uso irregular da Zona Azul (12.984) e a parada em calçadas (2.230). Em média, a Central de Monitoramento e os agentes de mobilidade atendem 30 solicitações por dia apenas sobre esse tema.

A fiscalização concentra-se em locais de grande movimento, como o Aeroporto de Viracopos e o Terminal Ramos de Azevedo, mas também atua em pontos denunciados pela própria população.