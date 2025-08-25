Acidente na Santos Dumont mata pedestre e motociclista

Segundo o relatório, um pedestre foi atropelado por um utilitário Renegade , dando início à sequência de colisões. Logo depois, uma motocicleta Yamaha Drag Star 650, que seguia no mesmo trecho, bateu contra a traseira de outro veículo e tombou . A condutora da moto acabou sendo atingida por um carro que não parou para prestar socorro.

Um grave acidente registrado na noite de domingo (24) na Rodovia Santos Dumont (SP-075) , em Indaiatuba , terminou com duas pessoas mortas e mobilizou diferentes equipes de emergência. A ocorrência aconteceu por volta das 23h10 , na altura do km 50,5 , no sentido Sul da via.

Na sequência, um Honda Fit colidiu contra os destroços espalhados na pista, e outros dois veículos, não identificados, também se envolveram no acidente e deixaram o local antes da chegada das autoridades.

O balanço aponta duas mortes confirmadas – a do pedestre e da motociclista – além de sete pessoas que saíram ilesas dos veículos atingidos. A rodovia ficou totalmente bloqueada por pouco mais de uma hora e só foi liberada por volta de 0h20 desta segunda-feira.

Equipes da concessionária Colinas, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e perícia técnica atuaram na ocorrência. Os corpos foram recolhidos pela funerária e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.