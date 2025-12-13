O tempo muda radicalmente neste sábado (13), com previsão de chuva intensa, trovoadas e condições para temporais na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os meteorologistas, as precipitações, que se tornam mais frequentes e volumosas a partir da tarde, podem ser acompanhadas de granizo, rajadas de vento fortes e muitas descargas elétricas.

Em meio ao temporal, as temperaturas devem registrar uma queda significativa, entre 3°C e 4°C, em relação aos dias anteriores.

Diante da previsão de condições climáticas severas, a Defesa Civil recomenda que a população fique atenta a novos boletins e avisos oficiais. Em caso de tempestades, orienta-se evitar áreas de alagamento, não se abrigar debaixo de árvores e proteger objetos em áreas externas que possam ser levados pelo vento.