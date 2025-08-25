Emdec faz operação para partida entre Guarani e Confiança

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará ações operacionais no trânsito nesta segunda-feira (25) em razão da partida entre Guarani e Confiança (SE), válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

As ações começaram ainda na madrugada com a reserva de vagas em trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina e em vias próximas, como as ruas Roberto Gomes Pedrosa, Conde D’Eu e Avelino do Amaral.

Os bloqueios viários começam a partir das 17h30 e atingem o entorno do Brinco de Ouro, com fechamento parcial ou total em diferentes cruzamentos, incluindo: