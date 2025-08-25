25 de agosto de 2025
FUTEBOL

Emdec faz operação para partida entre Guarani e Confiança

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
A partida é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e acontece a partir das 19h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará ações operacionais no trânsito nesta segunda-feira (25) em razão da partida entre Guarani e Confiança (SE), válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h30 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

As ações começaram ainda na madrugada com a reserva de vagas em trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina e em vias próximas, como as ruas Roberto Gomes Pedrosa, Conde D’Eu e Avelino do Amaral.

Os bloqueios viários começam a partir das 17h30 e atingem o entorno do Brinco de Ouro, com fechamento parcial ou total em diferentes cruzamentos, incluindo:

  • Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Rua Conde D’Eu;
  • Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Avenida Guarani;
  • Rua Roberto Gomes Pedrosa x Rua Alaíde Nascimento Lemos;
  • Rua Avelino do Amaral x Avenida Princesa D’Oeste;
  • Rua Rafael Andrade Duarte x Avenida Guarani;
  • Rua Dom José Paulo da Câmara x Avenida Guarani;
  • Rua Manoel Barradas x Avenida Guarani;
  • Rua Durval Cardoso x Avenida Guarani;
  • Avenida Guarani x Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina.

Haverá ainda pré-bloqueio com acesso local na Rua Conde D’Eu, na altura da Avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.

Segundo a Emdec, cinco agentes de Mobilidade Urbana atuarão no esquema, com apoio da Central de Monitoramento de Operações e da equipe semafórica. A operação deve terminar por volta das 22h30.

