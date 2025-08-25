Cantor de 40 anos é preso em por estupro de menina de 12 anos

Um cantor de música sertaneja foi preso na manhã de quinta-feira (21) da semana, no bairro Novacoop, em Mogi Mirim, por estuprar uma menina de 12 anos. A PM (Polícia Militar) foi informada que a vítima entrou casa do acusado, foi até o local e encontrou o detido na consumação do abuso sexual contra a menor.

O acusado mantinha conversas pelo WhatsApp com a vítima, pelo menos desde maio passado. A família encontrou as conversas no aparelho, que foi tomado. Além disso, o cantor monitorava as redes sociais da vítima, e chegava a ficar com ciúmes quando a garota interagia com meninos da mesma idade dela. Porém, ter relação sexual com menores de 14 anos é crime, segundo o código penal brasileiro.

“Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na quinta-feira (21), em Mogi Mirim, no interior paulista. Policiais militares receberam uma denúncia informando que a vítima, de 12 anos, havia entrado na residência do suspeito. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso na Penitenciária de Sorocaba. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na DDM de Mogi Mirim. Demais detalhes serão preservados devido à idade da vítima e à natureza da ocorrência”, informou a nota da secretaria.