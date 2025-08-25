Perseguição termina em grave acidente na região do Campo Grande

Uma perseguição envolvendo um Fiat Toro roubado terminou em um grave acidente na noite de sábado (23), no distrito do Campo Grande, em Campinas. Quatro pessoas ficaram feridas levemente e o motorista segue foragido.

A ação começou quando a Guarda Municipal, em patrulhamento de rotina, avistou o veículo e tentou abordagem. O condutor não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o carro colidiu com uma motocicleta em um semáforo e, em seguida, atingiu quatro veículos, parando somente após bater na traseira de um Chevrolet Corsa.

No Corsa, estavam a motorista e três passageiras, todas socorridas à UPA do Campo Grande com ferimentos leves. O motorista do Toro abandonou o carro e fugiu a pé, deixando para trás uma adolescente de 15 anos e dois celulares, apreendidos para investigação.