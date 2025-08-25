25 de agosto de 2025
CRIME

Perseguição termina em grave acidente na região do Campo Grande

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fiat Toro roubado causou colisões em série no Campo Grande, em Campinas. Quatro pessoas ficaram feridas e motorista segue foragido.
Fiat Toro roubado causou colisões em série no Campo Grande, em Campinas. Quatro pessoas ficaram feridas e motorista segue foragido.

Uma perseguição envolvendo um Fiat Toro roubado terminou em um grave acidente na noite de sábado (23), no distrito do Campo Grande, em Campinas. Quatro pessoas ficaram feridas levemente e o motorista segue foragido.

A ação começou quando a Guarda Municipal, em patrulhamento de rotina, avistou o veículo e tentou abordagem. O condutor não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, o carro colidiu com uma motocicleta em um semáforo e, em seguida, atingiu quatro veículos, parando somente após bater na traseira de um Chevrolet Corsa.

No Corsa, estavam a motorista e três passageiras, todas socorridas à UPA do Campo Grande com ferimentos leves. O motorista do Toro abandonou o carro e fugiu a pé, deixando para trás uma adolescente de 15 anos e dois celulares, apreendidos para investigação.

A perícia constatou que a placa exibida era falsa. Pelo chassi, a polícia identificou a verdadeira placa: FII 0151, registrada como roubada em 20 de agosto em Hortolândia.

A adolescente foi levada à Central de Flagrantes e liberada. O veículo foi encaminhado ao pátio de Cosmópolis. O caso segue em investigação.

