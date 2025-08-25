Morre Idoso de 81 anos esfaqueado dentro de casa em Barão Geraldo

Um idoso de 81 anos morreu na manhã deste sábado (23) após ser esfaqueado dentro da própria residência, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A vítima, identificada como um comerciante, estava internada em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) desde a última quinta-feira (21), dia em que o crime ocorreu.

De acordo com relatos da família à polícia, o idoso se deparou com o agressor em um corredor do quintal e foi atacado sem que houvesse tentativa de roubo. A sobrinha da vítima confirmou que nenhum objeto foi levado da casa.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem sendo auxiliado por uma testemunha. No local, não havia sinais de arrombamento, e objetos de valor, como um relógio de ouro, permaneceram intactos.