25 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ASSASSINATO

Morre Idoso de 81 anos esfaqueado dentro de casa em Barão Geraldo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Comerciante de 81 anos morreu após ser esfaqueado em casa, em Barão Geraldo, Campinas. Polícia investiga autoria e motivação do crime.
Comerciante de 81 anos morreu após ser esfaqueado em casa, em Barão Geraldo, Campinas. Polícia investiga autoria e motivação do crime.

Um idoso de 81 anos morreu na manhã deste sábado (23) após ser esfaqueado dentro da própria residência, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A vítima, identificada como um comerciante, estava internada em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) desde a última quinta-feira (21), dia em que o crime ocorreu.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com relatos da família à polícia, o idoso se deparou com o agressor em um corredor do quintal e foi atacado sem que houvesse tentativa de roubo. A sobrinha da vítima confirmou que nenhum objeto foi levado da casa.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem sendo auxiliado por uma testemunha. No local, não havia sinais de arrombamento, e objetos de valor, como um relógio de ouro, permaneceram intactos.

A vítima sofreu cortes no pescoço, ferimentos no braço e três perfurações no tórax. Apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio consumado no 7º Distrito Policial de Campinas. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou o paradeiro do autor. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime.

Comentários

Comentários