PM prende suspeito por agredir e ameaçar companheira com faca

A Polícia Militar (PM) de Nova Odessa prendeu em flagrante um homem acusado de violência doméstica contra sua companheira. O caso ocorreu na Rua dos Angicos, no bairro Jardim das Palmeiras.
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) e, ao chegar ao local, ouviu gritos e choro vindos da residência. A vítima saiu acompanhada do agressor e relatou ter sofrido puxões de cabelo, empurrões, socos, chutes e chineladas, além de ter sido ameaçada de morte com uma faca.
A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde um médico legista confirmou as lesões resultantes das agressões. Em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia de plantão.
Na unidade policial, foi registrado o boletim de ocorrência, decretada medida protetiva em favor da vítima e lavrado o auto de prisão em flagrante do agressor. A faca usada nas ameaças foi apreendida, e o homem permanece preso à disposição da Justiça.