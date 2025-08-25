PM prende suspeito por agredir e ameaçar companheira com faca

A Polícia Militar (PM) de Nova Odessa prendeu em flagrante um homem acusado de violência doméstica contra sua companheira. O caso ocorreu na Rua dos Angicos, no bairro Jardim das Palmeiras.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) e, ao chegar ao local, ouviu gritos e choro vindos da residência. A vítima saiu acompanhada do agressor e relatou ter sofrido puxões de cabelo, empurrões, socos, chutes e chineladas, além de ter sido ameaçada de morte com uma faca.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde um médico legista confirmou as lesões resultantes das agressões. Em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia de plantão.