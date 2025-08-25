25 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PM prende suspeito por agredir e ameaçar companheira com faca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi preso em flagrante em Nova Odessa após agredir e ameaçar a companheira com uma faca. Vítima recebeu atendimento médico.
Homem foi preso em flagrante em Nova Odessa após agredir e ameaçar a companheira com uma faca. Vítima recebeu atendimento médico.

Polícia Militar (PM) de Nova Odessa prendeu em flagrante um homem acusado de violência doméstica contra sua companheira. O caso ocorreu na Rua dos Angicos, no bairro Jardim das Palmeiras.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) e, ao chegar ao local, ouviu gritos e choro vindos da residência. A vítima saiu acompanhada do agressor e relatou ter sofrido puxões de cabelo, empurrões, socos, chutes e chineladas, além de ter sido ameaçada de morte com uma faca.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde um médico legista confirmou as lesões resultantes das agressões. Em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia de plantão.

Na unidade policial, foi registrado o boletim de ocorrência, decretada medida protetiva em favor da vítima e lavrado o auto de prisão em flagrante do agressor. A faca usada nas ameaças foi apreendida, e o homem permanece preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários