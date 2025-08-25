Semana começa com virada e tempo instável na região de Campinas

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar mudanças nas condições climáticas ao longo da semana. De acordo com o Cepagri da Unicamp, a aproximação de um sistema atmosférico pode deixar o tempo instável a partir da próxima segunda-feira (25).

Apesar de a instabilidade ser esperada para a próxima semana, já há previsão de chuvas a partir de amanhã. Para esta sexta-feira (24), a temperatura máxima prevista é de 30°C em Campinas.

As informações foram divulgadas pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).