PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com virada e tempo instável na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Cepagri alerta para instabilidade a partir de segunda (25), com possibilidade de chuvas e máximas em torno de 30°C na região.
RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar mudanças nas condições climáticas ao longo da semana. De acordo com o Cepagri da Unicamp, a aproximação de um sistema atmosférico pode deixar o tempo instável a partir da próxima segunda-feira (25).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar de a instabilidade ser esperada para a próxima semana, já há previsão de chuvas a partir de amanhã. Para esta sexta-feira (24), a temperatura máxima prevista é de 30°C em Campinas.

As informações foram divulgadas pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

