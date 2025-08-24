Homem é preso após tentar matar cunhado à facadas em Campinas

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado, 23, após tentar matar o cunhado com golpes de faca, em um imóvel localizado no Distrito Industrial de Campinas.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 38 anos, deu entrada no Hospital Ouro Verde com ferimentos provocados por arma branca.



Ainda consciente, ele relatou aos guardas municipais que havia sido atacado pelo cunhado, um suspeito de 29 anos, que o agrediu alegando estar defendendo a própria irmã de supostas agressões.