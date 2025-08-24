Homem é preso após tentar matar cunhado à facadas em Campinas

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado, 23, após tentar matar o cunhado com golpes de faca, em um imóvel localizado no Distrito Industrial de Campinas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 38 anos, deu entrada no Hospital Ouro Verde com ferimentos provocados por arma branca.
Ainda consciente, ele relatou aos guardas municipais que havia sido atacado pelo cunhado, um suspeito de 29 anos, que o agrediu alegando estar defendendo a própria irmã de supostas agressões.
Com base nas informações da vítima, os agentes foram até a residência do suspeito, onde o encontraram. Na abordagem, ele confessou a agressão, mas não revelou o paradeiro da faca utilizada.
O suspeito também apresentava cortes nas mãos, recebendo atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.
A vítima passou por cirurgia, mas até o momento não há atualização oficial sobre seu estado de saúde.
O agressor foi levado à Cadeia Pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.