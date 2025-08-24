Campinas promove 5ª edição do Passeio Ciclístico Pedal Solidário

Campinas recebe neste domingo (24), a 5ª edição do Passeio Ciclístico Pedal Solidário, no espaço Afrânio Ferreira Júnior (antigo kartódromo), próximo ao portão 6 da Lagoa do Taquaral. A largada está marcada para as 9h da manhã, com chegada no mesmo ponto. Para participar, é necessário doar 2 quilos de alimentos não perecíveis.

No dia do evento, as inscrições poderão ser feitas a partir das 8h, no local da largada. Na mesma tenda do Campinas Bike Clube (CBC) os ciclistas devem retirar a pulseira de participação, necessária para concorrer aos sorteios de brindes.

Na edição do ano passado, o Pedal Solidário arrecadou 800 quilos de mantimentos, destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas, que distribui doações a entidades assistenciais da cidade.