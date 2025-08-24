PM frustra roubo e prende quatro suspeitos na Santos Dumont

Uma ação rápida da Polícia Militar impediu um roubo a motociclistas na Rodovia Santos Dumont (SP-075), na altura do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na tarde desta sexta-feira (21). Quatro suspeitos foram detidos.

De acordo com informações da PM, seis criminosos estavam envolvidos na tentativa de roubo quando foram surpreendidos por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (47º BPM/I). Os policiais realizaram um cerco tático para interceptar o grupo.

Durante a perseguição, quatro dos suspeitos foram capturados no bairro Colúmbia, na região noroeste da cidade. Com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo (réplica) e um baú que havia sido retirado à força da vítima.