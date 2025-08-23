24 de agosto de 2025
BOM DIA

Final de semana será de tempo estável e temperaturas amenas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sábado em Campinas
Sábado em Campinas

O final de semana será como vem acontecendo nos últimos dias na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O tempo se mantém estável, com temperaturas amenas e não há previsão de chuvas para os próximos dias.

As temperaturas máximas tendem a diminuir mas ficam entre 28C e 30C até domingo. A umidade relativa do ar continua baixa, porém é possível que já no domingo haja alguma nebulosidade.

A aproximação de um sistema que deve atingir a região na próxima semana pode deixar o tempo instável, embora a previsão indique que esta mudança ocorrerá somente a partir de segunda-feira (25).

