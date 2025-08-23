Flávio Paradella: Vini ressurge com obra do Mercadão

O vereador Vini Oliveira (Cidadania) retomou o seu estilo: vídeos duros e voltou a ofensiva contra a administração municipal. Depois de meses de baixa exposição, desde o processo que quase levou à sua cassação no primeiro semestre, o parlamentar retornou com o tom mais agressivo e divulgou nas redes sociais denúncias sobre a reforma do Mercado Municipal de Campinas.

A manifestação ocorre menos de três semanas após o prefeito Dário Saadi (Republicanos) convocar a imprensa para anunciar a entrega da parte da obra sob responsabilidade da Prefeitura, em 31 de julho. Na ocasião, o prefeito afirmou que a estrutura principal estava finalizada e que caberia aos permissionários adequar os boxes. No entanto, Vini rebateu: “Mentiram pra você, e estou aqui desmentindo mais uma vez. Para você que acha que o Mercadão foi entregue, você está muito enganado”, declarou.

No vídeo, o vereador apontou uma série de problemas estruturais: buracos com encanamentos expostos, falta de acabamento, ralos sem grade, infiltrações e ausência de sistema de escoamento no mezanino recém-criado. Segundo ele, parte dos trabalhos já precisou ser refeito. “Dinheiro seu jogado no lixo. Faz de forma equivocada, mal feita, burra, incompetente”, criticou.