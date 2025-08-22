24 de agosto de 2025
Sampi Campinas

ADOÇÃO DE ANIMAIS

Feira no Taquaral tem 6 cachorrinhos para adoção

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Cães estarão disponíveis na feira do DPBEA neste domingo na Lagoa do Taquaral, em Campinas.

Lagoa do Taquaral, em Campinas, recebe neste domingo (24) mais uma edição da Campet – Feira de Adoção de Animais, organizada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). O evento acontece das 9h às 13h, no Portão 1, e terá a presença de seis cães que estão sob os cuidados da Prefeitura e aguardam por um novo lar.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os animais foram recolhidos pelo Samu Animal e passaram por atendimento veterinário, castração, vermifugação e microchipagem antes de serem disponibilizados. Entre os cães que estarão no espaço estão Chambinho (5 anos), Inês (4), Jussara (4), Lulu (7), Lauro (3) e Homero (8).

Além de conhecer os pets presencialmente, os interessados podem acessar o Portal Animal Campinas (portalanimal.campinas.sp.gov.br

) para visualizar fotos, características e detalhes sobre outros animais em adoção. Atualmente, cerca de 460 cães e gatos estão sob a responsabilidade do DPBEA.

Para levar um pet para casa, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar documento pessoal e comprovante de endereço e ter em mãos coleira e guia no momento da retirada. Os candidatos também passam por uma entrevista com a equipe técnica.

Segundo a diretora do DPBEA, Débora Ribeiro, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade à causa e estimular a adoção responsável. “A adoção é um ato de amor, compaixão e consciência sobre a necessidade de dar uma nova chance de vida a esses seres. Esses animais carregam um passado triste, muitas vezes de sofrimento, e através da adoção conseguem uma oportunidade não somente de transformação em suas próprias vidas, mas nas de todos que compõem o núcleo familiar no qual foram inseridos pra viver”, destacou.

As feiras são realizadas quinzenalmente na Lagoa do Taquaral e buscam reforçar campanhas contra o abandono e os maus-tratos.

