Feira no Taquaral tem 6 cachorrinhos para adoção

A Lagoa do Taquaral, em Campinas, recebe neste domingo (24) mais uma edição da Campet – Feira de Adoção de Animais, organizada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). O evento acontece das 9h às 13h, no Portão 1, e terá a presença de seis cães que estão sob os cuidados da Prefeitura e aguardam por um novo lar.
Os animais foram recolhidos pelo Samu Animal e passaram por atendimento veterinário, castração, vermifugação e microchipagem antes de serem disponibilizados. Entre os cães que estarão no espaço estão Chambinho (5 anos), Inês (4), Jussara (4), Lulu (7), Lauro (3) e Homero (8).
Além de conhecer os pets presencialmente, os interessados podem acessar o Portal Animal Campinas (portalanimal.campinas.sp.gov.br
Para levar um pet para casa, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar documento pessoal e comprovante de endereço e ter em mãos coleira e guia no momento da retirada. Os candidatos também passam por uma entrevista com a equipe técnica.
Segundo a diretora do DPBEA, Débora Ribeiro, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade à causa e estimular a adoção responsável. “A adoção é um ato de amor, compaixão e consciência sobre a necessidade de dar uma nova chance de vida a esses seres. Esses animais carregam um passado triste, muitas vezes de sofrimento, e através da adoção conseguem uma oportunidade não somente de transformação em suas próprias vidas, mas nas de todos que compõem o núcleo familiar no qual foram inseridos pra viver”, destacou.
As feiras são realizadas quinzenalmente na Lagoa do Taquaral e buscam reforçar campanhas contra o abandono e os maus-tratos.