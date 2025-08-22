Feira no Taquaral tem 6 cachorrinhos para adoção

A Lagoa do Taquaral, em Campinas, recebe neste domingo (24) mais uma edição da Campet – Feira de Adoção de Animais, organizada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). O evento acontece das 9h às 13h, no Portão 1, e terá a presença de seis cães que estão sob os cuidados da Prefeitura e aguardam por um novo lar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os animais foram recolhidos pelo Samu Animal e passaram por atendimento veterinário, castração, vermifugação e microchipagem antes de serem disponibilizados. Entre os cães que estarão no espaço estão Chambinho (5 anos), Inês (4), Jussara (4), Lulu (7), Lauro (3) e Homero (8).

Além de conhecer os pets presencialmente, os interessados podem acessar o Portal Animal Campinas (portalanimal.campinas.sp.gov.br