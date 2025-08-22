Rua Conceição será bloqueada para içamento com guindaste

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar totalmente, neste domingo (24), um trecho da Rua Conceição, no Cambuí, entre as ruas Irmã Serafina e Boaventura do Amaral. O bloqueio será feito das 8h às 18h para permitir uma operação de içamento de materiais com guindaste realizada pela BCS Construtora & Incorporadora.

Para circular na região, os motoristas deverão cumprir o desvio montado pela Emdec, que passa pelas ruas Irmã Serafina, Barreto Leme, Júlio de Mesquita, Praça Imprensa Fluminense / Centro de Convivência e retorna à Conceição. Outra opção de acesso é seguir pelas ruas General Osório e Padre Vieira.

O transporte público também será afetado. O ponto de parada da via ficará desativado durante a interdição. As linhas 265, 271, 364, 368, 380, 381, 382 e 383 deverão utilizar paradas alternativas próximas.