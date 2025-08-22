UPA 2025 movimenta campus da Unicamp com ciência e cultura

A Unicamp promove neste sábado a 20ª edição do Unicamp de Portas Abertas (UPA 2025), tradicional evento que recebe estudantes e a comunidade no campus de Barão Geraldo, em Campinas. A expectativa é de mais de 45 mil visitantes ao longo do dia.
Das 9h às 17h, os participantes poderão conhecer laboratórios, assistir a apresentações culturais e ter contato direto com professores e pesquisadores. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição para quem deseja visitar o campus individualmente, em família ou com amigos.
A abertura será às 9h no Teatro de Arena, na Praça do Ciclo Básico. Além das atividades acadêmicas, haverá shows de música, teatro, performances artísticas e atrações circenses espalhadas por cinco pontos do campus.
Para facilitar o deslocamento, o espaço universitário foi reorganizado em quatro áreas temáticas identificadas por cores: azul para cursos de exatas e tecnologia, vermelho para humanas e artes, amarelo para biológicas e verde para médicas. A orientação poderá ser feita com mapas físicos instalados em pontos estratégicos e pelo aplicativo oficial da UPA, que oferece rotas e recursos de geolocalização.
O evento terá ainda Wi-Fi gratuito em todo o campus e tendas para recarga de celulares em locais de grande circulação, como o Restaurante Universitário e a Biblioteca Central Cesar Lattes.
O planejamento de trânsito, elaborado com apoio da Emdec, prevê embarque e desembarque de ônibus escolares pelas portarias 2 e 6, além de bloqueio das ruas de acesso à Praça do Ciclo Básico para permitir apenas a circulação de pedestres. Visitantes avulsos poderão utilizar estacionamentos próximos e bolsões liberados no entorno.
A alimentação será oferecida em três praças gastronômicas com opções variadas e preços acessíveis, além das lanchonetes da universidade e 60 máquinas de autoatendimento distribuídas pelo campus.
Com o tema “UPA 20 anos e COP30 no Brasil: a mudança já começou”, a edição de 2025 busca destacar o papel da Universidade na discussão sobre mudanças climáticas e no desenvolvimento de soluções inovadoras.