UPA 2025 movimenta campus da Unicamp com ciência e cultura

A Unicamp promove neste sábado a 20ª edição do Unicamp de Portas Abertas (UPA 2025), tradicional evento que recebe estudantes e a comunidade no campus de Barão Geraldo, em Campinas. A expectativa é de mais de 45 mil visitantes ao longo do dia.

Das 9h às 17h, os participantes poderão conhecer laboratórios, assistir a apresentações culturais e ter contato direto com professores e pesquisadores. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição para quem deseja visitar o campus individualmente, em família ou com amigos.

A abertura será às 9h no Teatro de Arena, na Praça do Ciclo Básico. Além das atividades acadêmicas, haverá shows de música, teatro, performances artísticas e atrações circenses espalhadas por cinco pontos do campus.