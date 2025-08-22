Padilha lança CS Boa Esperança e entrega Hospital da Mulher

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tem agenda em Campinas nesta sexta-feira (22), para acompanhar marcos em duas importantes obras do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

A primeira parada do ministro será no Jardim Flamboyant, para o lançamento da pedra fundamental do futuro Centro de Saúde Boa Esperança (Flávio de Sá). Em seguida, Padilha segue para o Parque Itália, onde fará a entrega oficial das obras do novo Centro de Referência de Assistência Integral da Mulher (CRAIM), localizado ao lado do Hospital Mário Gatti.

O CRAIM representa um avanço significativo para a saúde pública campineira. Com um investimento total de R$ 6,58 milhões, a unidade recebeu R$ 5,47 milhões em recursos federais do Ministério da Saúde. O espaço terá uma área construída de 2.010 m² e contará com uma equipe multiprofissional de 50 funcionários, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.