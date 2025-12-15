15 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com tempo instável e chuvas fortes na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi Campinas
Chuvas causaram quedas de árvores no sábado
Chuvas causaram quedas de árvores no sábado

RMC (Região Metropolitana de Campinas) continua em estado de alerta. Apesar de o sistema meteorológico responsável pelas tempestades dos últimos dias começar a se afastar nesta segunda-feira (15), os efeitos ainda são considerados graves. As chuvas fortes persistem e o solo atingiu níveis críticos de saturação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o Centro de Monitoramento Climático, a saturação do solo — que representa a quantidade máxima de água que a terra consegue absorver — já ultrapassou os limites de segurança em várias cidades da região. Esse cenário é apontado como o principal fator de risco para deslizamentos de encostas e barreiras.

Os índices pluviométricos registrados nas últimas 48 horas superaram 150 milímetros em municípios como Valinhos, Vinhedo e Hortolândia, volumes equivalentes a mais de 80% da média histórica prevista para todo o mês de dezembro.

