ÔNIBUS NO NATAL

Indaiatuba adota esquema especial no transporte no fim do ano

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Frota terá operação diferenciada entre 22/12 e 02/01 por queda de até 40% na demanda; horários extras em linhas que não operam aos sábados.
Frota terá operação diferenciada entre 22/12 e 02/01 por queda de até 40% na demanda; horários extras em linhas que não operam aos sábados.

A Administração Municipal e a SOU Indaiatuba anunciaram que o transporte público da cidade funcionará em esquema especial entre os dias 22 e 31 de dezembro, além de 1º e 2 de janeiro. A medida acompanha a redução média de 40% no número de passageiros registrada no período, por conta das férias coletivas e do encerramento do ano letivo.

Nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro, e 02 de janeiro, o sistema operará com programação normal de dia útil. Já em 24 e 31 de dezembro, os ônibus seguirão a escala de sábado, com reforço de linhas que normalmente não circulam aos sábados, entre elas 301, 304, 312, 315, 316, 318, 325, 326 e 327, além de apoios nas 320, 307 (Chácara Areal) e 302 (Green House).

Nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (01/01/2026), a operação será a de domingo.

Durante todo o período, a SOU manterá dois ônibus reserva com motorista para viagens extras, caso a demanda aumente, sob acompanhamento da fiscalização do Departamento de Transportes.

Os horários das linhas incluídas no esquema especial estão disponíveis em: https://souindaiatuba.com.br/horarios/. A operação extra não estará incorporada ao aplicativo da Sou Indaiatuba.

