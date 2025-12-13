Uma frente fria de movimento extremamente lento deve provocar cinco dias consecutivos de chuva intensa na região de Campinas, a partir deste sábado (13). O fenômeno levou a Defesa Civil do Estado de São Paulo a emitir um alerta meteorológico, com previsão de chuvas persistentes, ventos fortes, raios e risco crítico de alagamentos e deslizamentos.
O sistema deve se estacionar sobre o estado, mantendo as precipitações constantes e elevando o nível de saturação do solo a cada dia. A situação se torna mais preocupante a partir de domingo (14), quando a região entra em estado de alerta devido ao acúmulo de água.
Cronograma do Tempo Severo
• Sábado (13/12): Início das chuvas persistentes, com possibilidade de raios, ventania e granizo isolado. Primeiro mapa de tempo severo da Defesa Civil inclui Campinas.
• Domingo (14/12): Intensificação das chuvas com a parada da frente fria. Solo começa a ficar encharcado, aumentando o risco de deslizamentos. Alerta é oficializado para a região.
• Segunda (15/12): Sistema se afasta lentamente, mas as chuvas fortes continuam. Índices pluviométricos sobem e a saturação do solo atinge níveis críticos.
• Terça (16/12) e Quarta (17/12): Ventos úmidos do oceano mantêm as chuvas. Com o solo já saturado, o potencial para alagamentos generalizados e deslizamentos é alto.
"Diante deste cenário de chuvas intensas e prolongadas, nosso principal alerta é para que a população evite áreas de risco, como margens de rios, encostas e vias sujeitas a alagamentos, e siga rigorosamente as orientações dos órgãos oficiais. A prevenção salva vidas", alertou o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
Orientações de Segurança
A Defesa Civil reforça as seguintes medidas para a população:
- Evitar áreas com histórico de alagamentos e nunca atravessar ruas ou avenidas alagadas.
- Não se abrigar debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas durante tempestades.
- Recolher objetos soltos em quintais e varandas (vasos, móveis) que possam ser arrastados pelo vento.
- Durante raios, evitar locais abertos e contato com água.
- Em caso de fio elétrico caído sobre o veículo: permaneça dentro do carro e ligue imediatamente para o 193.