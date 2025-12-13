Uma frente fria de movimento extremamente lento deve provocar cinco dias consecutivos de chuva intensa na região de Campinas, a partir deste sábado (13). O fenômeno levou a Defesa Civil do Estado de São Paulo a emitir um alerta meteorológico, com previsão de chuvas persistentes, ventos fortes, raios e risco crítico de alagamentos e deslizamentos.

O sistema deve se estacionar sobre o estado, mantendo as precipitações constantes e elevando o nível de saturação do solo a cada dia. A situação se torna mais preocupante a partir de domingo (14), quando a região entra em estado de alerta devido ao acúmulo de água.

Cronograma do Tempo Severo