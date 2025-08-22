Santa Bárbara Rock Fest terá 53 bandas em três dias de shows

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest acontece entre os dias 22 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, e promete ser histórica. O festival reunirá 53 bandas em quatro palcos e terá ampla estrutura para o público, incluindo roda-gigante, tirolesa, espaço gastronômico e área de economia criativa.
Entre os headliners estão Titãs, Jota Quest, Krisiun, CPM 22, Massacration, Tihuana, Dead Fish, Kiara Rocks e Makna, que dividem espaço com grupos independentes, tributos e artistas locais.
No palco Gig, estreiam bandas como Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer. Já o palco Água recebe atrações de covers e tributos, como Master Of Reality (Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Green Day Cover Brasil e outros.
O palco Jam terá bandas inéditas no festival, entre elas Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Urdza, Maré Tardia e Canto Cego. Já o palco Cidade do Rock é dedicado às bandas barbarenses, com grupos como Nightfall (tributo a Nightwish), Banda Uppercut, The Iron Troopers, The New Drunks, SKA7 e Lighthouse.
Com um line-up diversificado, o evento se consolida como um dos maiores festivais de rock do interior paulista, reunindo desde grandes nomes nacionais até novas apostas da cena independente.