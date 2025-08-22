Homem é preso por agredir e ameaçar companheira com arma falsa

Um homem foi preso no Jardim Santa Esmeralda, em Hortolândia, acusado de agredir e ameaçar sua companheira. A Polícia Militar foi acionada até a Rua Turmalina, onde encontrou a vítima, que relatou ter sido atacada após uma discussão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o depoimento, o agressor é usuário de drogas e costumava ameaçá-la com uma pistola para intimidar. Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo em cima do armário do quarto. O próprio suspeito admitiu ser o dono do objeto.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Hortolândia. O homem foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça.