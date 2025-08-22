24 de agosto de 2025
SEGURANÇA

Adolescente é apreendido por furto de motocicleta em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Em contato com o jovem, ele teria admitido a participação no furto e indicado o local onde a moto estava escondida.
Um adolescente foi apreendido sob a acusação de envolvimento no furto de uma motocicleta no bairro Jardim Danúbio Azul, em Sumaré.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ocorrência policial, equipes em patrulhamento receberam uma denúncia de que o menor estaria com o veículo, furtado em 15 de agosto. Os policiais foram até a residência do jovem, na Rua Maria Minervina da Conceição Silva, onde ele admitiu participação no crime e apontou o local onde a moto estava escondida.

O veículo foi localizado em outra residência no mesmo endereço indicado pelo adolescente. Em seguida, ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Sumaré, acompanhado da mãe.

