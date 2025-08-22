Adolescente é apreendido por furto de motocicleta em Sumaré

Um adolescente foi apreendido sob a acusação de envolvimento no furto de uma motocicleta no bairro Jardim Danúbio Azul, em Sumaré.

De acordo com a ocorrência policial, equipes em patrulhamento receberam uma denúncia de que o menor estaria com o veículo, furtado em 15 de agosto. Os policiais foram até a residência do jovem, na Rua Maria Minervina da Conceição Silva, onde ele admitiu participação no crime e apontou o local onde a moto estava escondida.

O veículo foi localizado em outra residência no mesmo endereço indicado pelo adolescente. Em seguida, ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Sumaré, acompanhado da mãe.