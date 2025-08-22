Baep de Campinas prende mãe e filho com mais de 12 kg de drogas

Uma operação do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) de Campinas resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de uma mãe e seu filho na tarde de quinta-feira (21), no bairro Jardim Ana Maria, em Jundiaí.

A ação teve início após denúncia anônima. Com o apoio do Canil, as equipes se deslocaram até a Rua General Martins Francisco da Cruz, 71. No local, os cães farejadores Conan e Max indicaram a presença de entorpecentes dentro da residência.

A proprietária do imóvel, identificada pelas iniciais Z.M.A., autorizou a entrada dos agentes. Na busca, os policiais encontraram 9 kg de cocaína, 3,4 kg de crack e 150 gramas de maconha. Também foram apreendidas uma balança de precisão e uma seladora a vácuo, instrumentos usados no fracionamento de drogas.