Sol e calor marcam fim de semana em Campinas

Campinas terá um fim de semana típico de veranico, com céu aberto, sol forte e ausência de chuva em todos os dias. As temperaturas variam entre 17 e 32 graus, mantendo a sensação de calor em toda a região.

Nesta sexta-feira (22), o tempo segue firme, com predomínio de sol. À noite pode haver aumento de nebulosidade, mas sem chance de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 32 graus.

No sábado (23), a previsão é de sol com aumento de nuvens à tarde. À noite, o céu permanece nublado, porém sem precipitações. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus.