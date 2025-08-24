Parque Ecológico recebe 2ª edição do Classics Festival Motor Rock

O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em Campinas, será palco da 2ª edição do Classics Festival Motor Rock, entre os dias 5 e 7 de setembro. O evento vai reunir shows de rock, gastronomia variada, encontro de carros e motos antigos e o Festival do Morango e Pistache, com entrada e estacionamento gratuitos.

A programação musical terá 10 apresentações de bandas covers e tributos a nomes consagrados do rock, incluindo Iron Maiden, Guns N’ Roses, Aerosmith, Metallica, Led Zeppelin, Queen, Ramones, Black Sabbath, Creedence, The Beatles e Rolling Stones, além de um especial dedicado aos anos 80.

A praça de alimentação oferecerá pratos como costela no fogo de chão, torresmo, hambúrguer artesanal, espetinhos, frango com polenta e lanches variados, além de doces, churros, crepes, cocadas e sobremesas típicas. Paralelamente, o Festival do Morango e Pistache trará opções como fondue, strogonoff, brigadeiro e coxinha de morango, além de sobremesas com creme e chocolate de pistache.