PERIGO NA RODOVIA

Motociclista fica ferido após pneu estourar na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Acidente no km 91 da Bandeirantes em Campinas deixou motociclista ferido e provocou congestionamento de até 8 km na manhã desta quarta (20).
Um motociclista ficou ferido na manhã desta quarta-feira (20) após o pneu da moto estourar na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. O acidente ocorreu no km 91, sentido capital.

De acordo com a concessionária Autoban, o condutor perdeu o controle e sofreu um tombamento. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido, enquanto o passageiro não se feriu.

O acidente causou reflexos no trânsito. A faixa 1 ficou interditada por 19 minutos e o acostamento permaneceu bloqueado por quase 2 horas, o que gerou lentidão de aproximadamente 8 km, entre os kms 99 e 91.

