Campinas e Hortolândia faturam prêmios na quina da Mega-Sena

Dois jogos feitos na região de Campinas foram premiados no concurso 2903 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (19). Em Campinas, um bolão registrado na lotérica Galleria da Sorte, no Galleria Shopping, rendeu R$ 209.952,80. O bilhete tinha nove números e foi dividido em 20 cotas, que agora serão repartidas entre os participantes.

Em Hortolândia, a sorte sorriu para um apostador que optou por um jogo simples de seis números na As de Ouro Loterias. Ele receberá R$ 52.488,22 pelo acerto da quina.

O prêmio principal do concurso saiu para Caxias, no Maranhão, onde um único apostador levou sozinho mais de R$ 63 milhões.