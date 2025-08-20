20 de agosto de 2025
QUE BAITA SORTE

Campinas e Hortolândia faturam prêmios na quina da Mega-Sena

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bolão em Campinas rende R$ 209,9 mil e aposta simples em Hortolândia garante prêmio de R$ 52,4 mil para apostadores da região.
Dois jogos feitos na região de Campinas foram premiados no concurso 2903 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (19). Em Campinas, um bolão registrado na lotérica Galleria da Sorte, no Galleria Shopping, rendeu R$ 209.952,80. O bilhete tinha nove números e foi dividido em 20 cotas, que agora serão repartidas entre os participantes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Em Hortolândia, a sorte sorriu para um apostador que optou por um jogo simples de seis números na As de Ouro Loterias. Ele receberá R$ 52.488,22 pelo acerto da quina.

O prêmio principal do concurso saiu para Caxias, no Maranhão, onde um único apostador levou sozinho mais de R$ 63 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (21), com estimativa de R$ 3,5 milhões em prêmios.

