Quatro são presos em ação contra tráfico e organização criminosa

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª DISE da Deic/Deinter-2 de Campinas, deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a segunda fase da Operação Garimpeiros (Fornecedores), em parceria com o Gaeco Campinas, do Ministério Público. A ação, ainda em andamento, tem como foco o combate aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária nas cidades de Campinas, Osasco e Balneário Camboriú (SC). A operação também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias de 22 pessoas físicas e jurídicas em todo o país.

Durante as diligências, já foram lavrados dois autos de prisão em flagrante, com quatro pessoas detidas por tráfico e associação para o tráfico.