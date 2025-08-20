Novos radares começam a operar em rodovias de Campinas

A partir desta quarta-feira (20), 12 novos radares de fiscalização eletrônica passam a funcionar em rodovias da região de Campinas, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Os equipamentos foram instalados em trechos estratégicos e estão devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

De acordo com o DER, a iniciativa reforça a segurança viária e amplia a prevenção de acidentes, além de auxiliar na preservação da fauna em áreas de travessia. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos, como o índice de acidentalidade e registros de excesso de velocidade.

Na região de Campinas, os novos radares foram implantados nas seguintes rodovias: