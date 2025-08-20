Novos radares começam a operar em rodovias de Campinas

A partir desta quarta-feira (20), 12 novos radares de fiscalização eletrônica passam a funcionar em rodovias da região de Campinas, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Os equipamentos foram instalados em trechos estratégicos e estão devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o DER, a iniciativa reforça a segurança viária e amplia a prevenção de acidentes, além de auxiliar na preservação da fauna em áreas de travessia. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos, como o índice de acidentalidade e registros de excesso de velocidade.
Na região de Campinas, os novos radares foram implantados nas seguintes rodovias:
- Francisco Von Zuben (SP-091) – km 92,1, Campinas
- João Beira (SP-095) – km 64,0, Pedreira
- Prefeito Aziz Lian (SP-107) – km 81,0, Artur Nogueira
- Miguel Melhado Campos (SP-324) – km 84,4, Campinas
- Estrada Velha de Campinas (SP-332) – km 81,0, Louveira
- Estrada Velha de Campinas (SP-332) – km 91,8, Valinhos
- Adauto Campo Dall'Orto (SPA 110/330) – km 1,8, Sumaré
- Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier (SPA 135/065) – km 2,6, Campinas
Além da região, outros 22 radares entram em operação em diferentes pontos do estado. A instalação faz parte do contrato firmado pelo Edital nº 145/2023, que prevê 649 novos equipamentos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais.
O DER ressaltou que os aparelhos têm como finalidade salvar vidas e reduzir o impacto de acidentes graves em trechos de maior risco.