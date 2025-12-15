A Polícia Civil de Indaiatuba, por meio do 1º Distrito Policial, deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Cryptonita, com apoio do GOE e de outras unidades policiais da região de Campinas. A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa especializada em roubo majorado, extorsão qualificada e lavagem de capitais por meio de criptoativos.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio simultâneo de ativos financeiros ligados aos investigados.

Segundo as investigações, o grupo criminoso invadiu um escritório comercial fingindo ser equipe de manutenção. No local, os suspeitos renderam a vítima com o uso de arma de fogo, restringiram sua liberdade e a obrigaram a realizar a transferência de aproximadamente R$ 300 mil em bitcoins. Além dos criptoativos, os criminosos também subtraíram um veículo e outros bens.