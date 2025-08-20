Suspeito tenta fugir da GM e faz jovem refém com faca no pescoço

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (19) na Vila Palacios, em Campinas, acusado de tráfico de drogas e sequestro após manter um adolescente de 16 anos refém dentro de uma residência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o boletim, a ocorrência começou quando guardas municipais patrulhavam a área próxima à CEI Rubem Alves e viram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela. Um deles tentou fugir, mas foi abordado e confessou que estava no local para comprar drogas.
O segundo suspeito correu para uma casa e rendeu um jovem com uma faca no pescoço. Após negociação, os guardas conseguiram desarmá-lo e realizar a prisão.
Com ele, foram apreendidas 69 porções de cocaína, 21 de maconha, 128 de crack, R$ 93,25 em dinheiro e um caderno de anotações do tráfico. A representante da vítima confirmou os fatos e reconheceu o agressor.
Apesar das provas, o acusado negou envolvimento com o tráfico e disse ser apenas usuário de crack e estar em situação de rua. Ele pediu apoio da Defensoria Pública. O homem foi autuado em flagrante e levado à Cadeia Pública anexa ao 2º DP de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.