Suspeito tenta fugir da GM e faz jovem refém com faca no pescoço

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (19) na Vila Palacios, em Campinas, acusado de tráfico de drogas e sequestro após manter um adolescente de 16 anos refém dentro de uma residência.

Segundo o boletim, a ocorrência começou quando guardas municipais patrulhavam a área próxima à CEI Rubem Alves e viram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela. Um deles tentou fugir, mas foi abordado e confessou que estava no local para comprar drogas.

O segundo suspeito correu para uma casa e rendeu um jovem com uma faca no pescoço. Após negociação, os guardas conseguiram desarmá-lo e realizar a prisão.