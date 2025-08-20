Monte Mor começa a retirar veículos abandonados das ruas

A Prefeitura de Monte Mor iniciou a remoção de veículos abandonados em vias públicas. A ação é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).
Segundo a administração, os carros já haviam sido identificados e receberam adesivos de advertência, com a data da notificação e o prazo para retirada. Como os proprietários não atenderam à determinação, quatro veículos foram guinchados e levados ao pátio conveniado.
De acordo com a secretaria, a medida teve resultado positivo. Dos 44 veículos notificados, 40 foram retirados voluntariamente pelos donos.
O prefeito Murilo Rinaldo (PP) destacou a importância da participação popular: “Essa ação é fundamental para mantermos a cidade limpa, segura e com melhor mobilidade. A colaboração da população tem sido essencial, e reforço o pedido para que continuem denunciando veículos abandonados. Juntos, estamos construindo uma Monte Mor mais organizada e consciente”, disse.