Monte Mor começa a retirar veículos abandonados das ruas

A Prefeitura de Monte Mor iniciou a remoção de veículos abandonados em vias públicas. A ação é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a administração, os carros já haviam sido identificados e receberam adesivos de advertência, com a data da notificação e o prazo para retirada. Como os proprietários não atenderam à determinação, quatro veículos foram guinchados e levados ao pátio conveniado.

De acordo com a secretaria, a medida teve resultado positivo. Dos 44 veículos notificados, 40 foram retirados voluntariamente pelos donos.