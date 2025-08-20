20 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VEÍCULOS ABANDONADOS

Monte Mor começa a retirar veículos abandonados das ruas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Prefeitura de Monte Mor inicia remoção de carros abandonados das ruas; ação tem apoio da GCM.
Prefeitura de Monte Mor inicia remoção de carros abandonados das ruas; ação tem apoio da GCM.

Prefeitura de Monte Mor iniciou a remoção de veículos abandonados em vias públicas. A ação é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a administração, os carros já haviam sido identificados e receberam adesivos de advertência, com a data da notificação e o prazo para retirada. Como os proprietários não atenderam à determinação, quatro veículos foram guinchados e levados ao pátio conveniado.

De acordo com a secretaria, a medida teve resultado positivo. Dos 44 veículos notificados, 40 foram retirados voluntariamente pelos donos.

O prefeito Murilo Rinaldo (PP) destacou a importância da participação popular: “Essa ação é fundamental para mantermos a cidade limpa, segura e com melhor mobilidade. A colaboração da população tem sido essencial, e reforço o pedido para que continuem denunciando veículos abandonados. Juntos, estamos construindo uma Monte Mor mais organizada e consciente”, disse.

Comentários

Comentários