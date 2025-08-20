20 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem de 16 anos é esfaqueada dentro sala de aula em Louveira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Estudante de 16 anos foi atingida no rosto por colega com facas artesanais dentro de sala de aula em Louveira.

Uma adolescente de 16 anos foi atacada a faca dentro de uma sala de aula de uma escola estadual em Louveira, na manhã de terça-feira (19). O autor da agressão é um colega da mesma idade.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o agressor usou duas facas artesanais para ferir o rosto da vítima. Quando os agentes chegaram, a situação já estava controlada pelos funcionários da escola. As armas foram apreendidas e o adolescente levado à delegacia, acompanhado dos pais.

A estudante ferida também foi encaminhada para atendimento médico e depoimento. A Polícia Civil ouviu os dois adolescentes, seus familiares e representantes da escola, e agora investiga as circunstâncias e a motivação do ataque.

Em nota, a Secretaria da Educação de São Paulo lamentou o ocorrido e repudiou qualquer forma de violência. A pasta destacou que a direção da unidade agiu rapidamente ao acionar os responsáveis, encaminhar os adolescentes à delegacia e garantir atendimento imediato para a vítima.

