Jovem de 16 anos é esfaqueada dentro sala de aula em Louveira

Uma adolescente de 16 anos foi atacada a faca dentro de uma sala de aula de uma escola estadual em Louveira, na manhã de terça-feira (19). O autor da agressão é um colega da mesma idade.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o agressor usou duas facas artesanais para ferir o rosto da vítima. Quando os agentes chegaram, a situação já estava controlada pelos funcionários da escola. As armas foram apreendidas e o adolescente levado à delegacia, acompanhado dos pais.

A estudante ferida também foi encaminhada para atendimento médico e depoimento. A Polícia Civil ouviu os dois adolescentes, seus familiares e representantes da escola, e agora investiga as circunstâncias e a motivação do ataque.