Homem é preso com quase 500 porções de drogas e anotações do PCC

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no Jardim Triunfo, em Pedreira. A ação teve início após uma denúncia recebida pelo Copom (Central de Operações da PM) sobre atitude suspeita na região.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou esconder o rosto, mas foi abordado. Com ele, os policiais encontraram apenas um celular. No entanto, uma busca minuciosa nas proximidades resultou na localização de uma bolsa azul escondida em uma casa abandonada, onde estavam guardados os entorpecentes.

O material apreendido incluía 50 porções de maconha, 36 porções de haxixe com tabaco, 285 microtubos de cocaína, 179 porções de crack, R$ 72 em dinheiro, dois celulares e um caderno com anotações do tráfico. O telefone do suspeito, mesmo bloqueado, exibia notificações de mensagens ligadas à venda de drogas e menções ao PCC.