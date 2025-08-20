Quarta-feira segue com tempo estável e seco na região de Campinas

O tempo permanece firme na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta quarta-feira (20). As temperaturas altas devem persistir pelos próximos dois dias. As máximas hoje ficam em torno de 31ºC.

A umidade relativa deve ficar baixa com mínima de 30% durante o horário mais quente do dia (próximo às 15h) e não deve ser maior que 60% no restante do dia. Não há previsão de chuva.

As temperaturas mínimas devem ser registradas próximo à 18ºC. Os ventos podem ser moderados nos próximos dias mas não há previsão de chuva para esse período.