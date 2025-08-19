‘Abrigo Amigo’ registra quase 1,9 mil atendimentos em Campinas

O projeto “Abrigo Amigo”, criado para ampliar a segurança de usuários do transporte coletivo, já contabiliza 1.867 atendimentos de companhia remota em Campinas, entre setembro de 2023 e 18 de agosto deste ano. Somente em 2025, foram 440 chamados registrados. A iniciativa ganha destaque neste mês em meio às ações do “Agosto Lilás”, campanha voltada à conscientização e prevenção da violência contra a mulher.

Atualmente, a cidade conta com 13 abrigos adaptados com tecnologia de chamada de vídeo em tempo real, instalados em pontos estratégicos. O recurso conecta o passageiro a uma central de monitoramento, garantindo acompanhamento durante a espera pelo ônibus, especialmente no período noturno, entre 20h e 5h. O sistema foi desenvolvido pela Eletromidia em parceria com a AlmapBBDO e tem apoio da Prefeitura de Campinas, Emdec e Secretaria de Transportes (Setransp).

O balanço mostra que a maior parte dos acionamentos ocorreu entre 20h e 23h, com pico entre 22h e 23h (435 chamados). O abrigo em frente ao Campinas Shopping, no Jardim do Lago, lidera o ranking com 444 atendimentos, o equivalente a quase 24% do total. Também estão entre os mais acionados os pontos da Praça Arautos da Paz (215 registros), da Avenida Orosimbo Maia em frente ao Savegnago (210) e da Moraes Salles próximo à Escola Francisco Glicério (202).