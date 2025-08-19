19 de agosto de 2025
DEU RUIM

Bar escondia bingo clandestino no Centro de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM descobre acesso secreto em bar no Centro e encerra esquema de jogos de azar.
PM descobre acesso secreto em bar no Centro e encerra esquema de jogos de azar.

Um bar no Centro de Campinas funcionava como fachada para um esquema de bingo ilegal, desmantelado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19). O acesso ao espaço era feito por uma porta disfarçada nos fundos do imóvel, que levava até a sala com as máquinas.

No interior do local, os policiais encontraram 19 equipamentos em funcionamento e apreenderam R$ 8 mil em espécie. A estimativa da corporação é de que o estabelecimento movimentasse até R$ 30 mil diariamente com o jogo clandestino.

A perícia técnica foi acionada para abrir as máquinas e recolher os dados da exploração ilegal. A responsável pelo bar foi levada à delegacia, prestou depoimento e acabou liberada em seguida.

