Bar escondia bingo clandestino no Centro de Campinas

Um bar no Centro de Campinas funcionava como fachada para um esquema de bingo ilegal, desmantelado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19). O acesso ao espaço era feito por uma porta disfarçada nos fundos do imóvel, que levava até a sala com as máquinas.

No interior do local, os policiais encontraram 19 equipamentos em funcionamento e apreenderam R$ 8 mil em espécie. A estimativa da corporação é de que o estabelecimento movimentasse até R$ 30 mil diariamente com o jogo clandestino.

A perícia técnica foi acionada para abrir as máquinas e recolher os dados da exploração ilegal. A responsável pelo bar foi levada à delegacia, prestou depoimento e acabou liberada em seguida.