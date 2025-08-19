Flávio Paradella: Pauta morna vira ringue na Câmara

Na 46ª Reunião Ordinária da Câmara de Campinas, realizada nesta segunda-feira (18), a pauta indicava um ritmo sem grandes sobressaltos. Porém, a votação de um projeto aparentemente óbvio transformou o plenário em palco de mais um embate verbal que expôs a dificuldade de diálogo entre os parlamentares.

A proposta de Nick Schneider (PL), que obriga as farmácias dos Centros de Saúde (CSs) a seguirem o mesmo horário de funcionamento das unidades, parecia consensual: o paciente que sai da consulta deveria ter direito de retirar o medicamento no mesmo momento. Nada mais lógico. Mas a discussão desviou para quem deveria responder caso o atendimento não fosse cumprido: o gestor da unidade ou a administração municipal.

O debate, legítimo em essência, rapidamente se transformou em troca de acusações e discursos carregados de adjetivos no púlpito, reforçando o tom beligerante que tem sido cada vez mais comum. Fora do plenário, as falas ganharam versões editadas e inflamadas nas redes sociais, ampliando ainda mais a polarização. Para quem acompanhou, o saldo foi de cansaço e a percepção de que a política local insiste em se manter no formato de campo de batalha permanente.