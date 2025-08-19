Mais um ônibus pega fogo e é destruído em Campinas

Um ônibus do transporte coletivo de Campinas foi destruído por um incêndio na manhã desta terça-feira (19), no distrito de Sousas. O veículo da linha 391 trafegava pela Rua Walter Puggina, na Vila Santana, quando o motorista percebeu o problema e conseguiu evacuar todos os passageiros.

Este não é um caso isolado. Diversos veículos do sistema municipal já pegaram fogo neste ano, o que levou a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) a anunciar uma operação para reforçar as inspeções e verificar as condições da frota em circulação.

Nota da EMDEC

De acordo com informações apuradas pela fiscalização do transporte junto ao operador, a ocorrência de incêndio envolveu veículo da linha 391 (Nova Sousas) e foi registrada na rua Walter Puggina, próximo à rua Rosa Aburad Khouri, por volta de 7h30. Não houve vítimas, os passageiros foram transferidos para ônibus da linha 389, que seria recolhido para a garagem e assumiu a viagem.



O ônibus passou por inspeção realizada pela Emdec no começo de agosto e foi aprovado. Em função da idade do veículo, o procedimento seria repetido no final de novembro.



Além da fiscalização diária da operação das linhas municipais em campo, a Emdec realiza inspeções veiculares semestrais em toda a frota do transporte público coletivo, procedimento que verifica mais de 840 itens.



A Emdec e a Setransp reconhecem o envelhecimento da frota atual e a necessidade de renovação total da frota do transporte público coletivo, que está atrelada à nova licitação.