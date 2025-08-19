Vazamento de água fecha CS Joaquim Egídio

O atendimento do Centro de Saúde (CS) Joaquim Egídio, em Campinas, será remanejado para o CS Sousas nesta terça-feira (19). A medida é temporária e ocorre para garantir segurança a pacientes e funcionários enquanto é realizado o reparo de um vazamento de água identificado na unidade nesta segunda (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Prefeitura, nenhum paciente deixou de ser atendido durante o funcionamento do CS Joaquim Egídio nesta segunda-feira. A equipe de manutenção já foi acionada e os serviços devem ser normalizados após a conclusão do reparo.

Enquanto durar a transferência, consultas, vacinação e demais atendimentos estarão concentrados no CS Sousas. Os pacientes com agendamento já foram comunicados pela equipe do Joaquim Egídio. Além disso, haverá um aviso na unidade e um funcionário responsável por orientar usuários que se dirigirem ao local.