Ambev abre inscrições para trainee e estágio com até R$ 9 mil

A Ambev abriu as inscrições para seus programas de trainee e estágio de 2026, com cerca de 200 vagas distribuídas em 54 cidades onde a companhia mantém unidades. Os interessados podem se candidatar até 8 de setembro.

O programa de trainee terá duração de 10 meses, em formato presencial, com capacitação prática em diferentes unidades da Ambev no Brasil e uma etapa de vivência internacional. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil, embora a empresa não tenha detalhado as funções ou cidades em que os selecionados atuarão.

Requisitos para o trainee

Graduação concluída entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025

Até dois anos de experiência profissional em tempo integral

Disponibilidade para mudança de estado, se necessário

O programa de estágio, não detalhado no comunicado, segue os moldes tradicionais da empresa, com oportunidades voltadas a universitários de diferentes áreas.