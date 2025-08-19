Calor aumenta e pode chegar a 31°C até esta quarta na região

O tempo volta a mudar na Região Metropolitana de Campinas a partir desta terça-feira (19). A previsão indica aumento gradual das temperaturas, que podem chegar a 31°C na quarta-feira (20).

As mínimas devem ficar em torno de 13°C nesta terça e 18°C na madrugada de quarta-feira. A umidade relativa do ar segue baixa, com índices próximos a 30%, o que exige cuidados redobrados com hidratação e exposição ao sol.

Segundo a previsão, a quarta-feira deve ser ainda mais seca, devido à combinação de calor mais intenso e umidade reduzida. Não há expectativa de chuvas para esse período.